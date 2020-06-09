تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الأسماك البلطي والبوري، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر الجمبري.

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، مقارنة بأمس ليتراوح اليوم بين 24 و27 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 10 جنيهات، ليتراوح بين 50 و66 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 42 و48 جنيها، وفقا لبيانات الموقع.

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وارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 200 جنيه و280 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيها.