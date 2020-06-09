شاكر يستعرض إنجازات الكهرباء قبل الإعلان عن زيادة الأسعار الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

بدأ، منذ قليل، المؤتمر الصحفي للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك للإعلان عن أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة وفقًا لخطة إعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالى الجديد 2020/ 2021، بمقر ديوان عام الوزارة.

وأوضح وزير الكهرباء خلال كلمته، في المؤتمر صحفي، أنه من المقرر أن يتم تطبيق تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء اعتبارًا من فاتورة شهر أغسطس التي تعبر عن استهلاك شهر يوليو.

وقدم وزير الكهرباء في البداية خارطة طريق الكهرباء، منذ بدء الإعلان عن زيادة الأسعار وحتى الآن، متوقعًا استقبال استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، من خلال تحسين كفاءة الطاقة الإنتاجية.

وأضاف أنه بعد دخول المحطات العملاقة التي نفذتها شركة سيمنس وشركائها المحليين تم انخفاض معدل استهلاك الوقود لافتًا إلى أن ذلك سينعكس بدرجة كبيرة على التعريفة.

وأشار إلى حدوث تغيير في أسعار الوحدات حيث انخفضت بدرجة كبيرة جدًا وفقا للمنظومة التي تسير بها وزارة الكهرباء للتحسين من خدماتها.

وأسعار شرائح الكهرباء العام المالى الحالى 2020/2019، والتي تم تطبيقها يونيو اعتبارًا من يونيو الماضي كالآتي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (30 قرش )

Advertisements

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (40 قرش)

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (50 قرش)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (82 قرش)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (100 قرش)

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (140 قرش).

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرشًا).

بدأت خطة ترشيد دعم الكهرباء فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.