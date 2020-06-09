إقالة المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية لعدم التنسيق

أفادت مصادر في طهران بأن وزير الصحة سعيد نمكي، أقال المتحدث بإسم الوزارة كيانوش جهانبور على خلفية "تصريحات إعلامية غير منسقة مع الوزارة" ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال نمكي اليوم الثلاثاء إن أي تصريحات للمتحدث باسم وزارة الصحةالإيرانية تعتبر وجهة نظر رسمية للوزارة ووزير الصحة، لذا من الضروري التنسيق معي قبل عرض أي وجهات نظر في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأصدر نمكي مرسوما بتعيين سيما سادات لاري، التيكانت تشغل منصب مساعدة لوزير الصحة في الشؤون الثقافية والطلابية، متحدثة جديدة باسم الوزارة.
ولم يحدد الوزير التصريحات التي تسببت في إقالة جهانبور.
وحسب وكالة "مهر"، فإنه الشخص المقال لم يشغل منصب المتحدث باسم الوزارة رسميا، بل تولى مسؤولية إبلاغ قرارات الوزارة خلال فترة كورونا باعتباره رئيس مركز الإعلام والعلاقات العامة التابعة لوزارة الصحة.
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