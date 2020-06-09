اخبار العالم

بيان من وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بخصوص الاتصال مع الشمال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن كوريا الشمالية لم ترد على اتصال هاتفي دوري عبر خط الاتصال العسكري من الجنوب في الساعة 9:00 صباحا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن كوريا الشمالية لم ترد أيضا على اتصال هاتفي من جارتها الجنوبية عبر الخط الساخن بين

السفن العسكرية.

وعادة ما تتواصل السلطات العسكرية للكوريتين عبر خطي الاتصال الشرقي والغربي مرتين يوميا في الـ9:00 صباحا، والرابعة عصرا.

Advertisements

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أعلنت كوريا الشمالية، في وقت سابق من أمس الاثنين، عن قطع جميع قنوات الاتصال مع كوريا الجنوبية ابتداء

من منتصف النهار، احتجاجا على تعامل الجنوب مع حملة إرسال منشورات مناهضة للنظام الكوري الشمالي عبر الحدود إليها.

وأفادت كوريا الشمالية بأن هذه الإجراءات هي خطوة ضمن المرحلة الأولى من الخطة، بعد اتخاذ قرار إغلاق جميع قنوات الاتصال بممثلي كوريا الجنوبية وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

يشار إلى أن خطوط الاتصال العسكري أعيدت في عام 2018 تماشيا مع القمة التاريخية التي جمعت الكوريتين بعد سنوات من الانقطاع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيان من وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بخصوص الاتصال مع الشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا