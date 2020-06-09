بيان من وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بخصوص الاتصال مع الشمال

ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن كوريا الشمالية لم ترد على اتصال هاتفي دوري عبر خط الاتصال العسكري من الجنوب في الساعة 9:00 صباحا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن كوريا الشمالية لم ترد أيضا على اتصال هاتفي من جارتها الجنوبية عبر الخط الساخن بين

السفن العسكرية.

وعادة ما تتواصل السلطات العسكرية للكوريتين عبر خطي الاتصال الشرقي والغربي مرتين يوميا في الـ9:00 صباحا، والرابعة عصرا.

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وجاءت هذه الخطوة بعد أن أعلنت كوريا الشمالية، في وقت سابق من أمس الاثنين، عن قطع جميع قنوات الاتصال مع كوريا الجنوبية ابتداء

من منتصف النهار، احتجاجا على تعامل الجنوب مع حملة إرسال منشورات مناهضة للنظام الكوري الشمالي عبر الحدود إليها.

وأفادت كوريا الشمالية بأن هذه الإجراءات هي خطوة ضمن المرحلة الأولى من الخطة، بعد اتخاذ قرار إغلاق جميع قنوات الاتصال بممثلي كوريا الجنوبية وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

يشار إلى أن خطوط الاتصال العسكري أعيدت في عام 2018 تماشيا مع القمة التاريخية التي جمعت الكوريتين بعد سنوات من الانقطاع.