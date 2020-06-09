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البنك الدولي يوافق على تقديم كوريا الجنوبية رعاية طارئة لموظفيه

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قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية، إن البنك الدولي أضاف كوريا الجنوبية إلى قائمة الدول التي تقدم رعاية طبية طارئة لموظفيه ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن تايلاند وسنغافورة فقط تقدمان رعاية طبية طارئة لعمال البنك

الدولي في آسيا، والآن أضيفت كوريا الجنوبية إلى القائمة بسبب سيطرتها على فيروس على ما يبدو.

ويطلب البنك الدولي من موظفيه الذين يعانون من الأمراض الحادة أو الخطيرة أو الإصابات، تلقي العلاج

الطبي الفوري في دولة مجاورة عندما يكون هذا العلاج غير متاح محليا.

وشهدت كوريا الجنوبية المئات من الإصابات الجديدة بكورونا يوميا في أواخر فبراير وأوائل مارس، لكنها عملت على استقرار انتشار المرض من خلال الاختبارات المكثفة والتتبع.

ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن موجة جديدة من الإصابات، حيث خففت البلاد المبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي.

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