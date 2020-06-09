قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية، إن البنك الدولي أضاف كوريا الجنوبية إلى قائمة الدول التي تقدم رعاية طبية طارئة لموظفيه ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن تايلاند وسنغافورة فقط تقدمان رعاية طبية طارئة لعمال البنكالدولي في آسيا، والآن أضيفت كوريا الجنوبية إلى القائمة بسبب سيطرتها على فيروس كورونا على ما يبدو.
ويطلب البنك الدولي من موظفيه الذين يعانون من الأمراض الحادة أو الخطيرة أو الإصابات، تلقي العلاجالطبي الفوري في دولة مجاورة عندما يكون هذا العلاج غير متاح محليا.
وشهدت كوريا الجنوبية المئات من الإصابات الجديدة بكورونا يوميا في أواخر فبراير وأوائل مارس، لكنها عملت على استقرار انتشار المرض من خلال الاختبارات المكثفة والتتبع.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن موجة جديدة من الإصابات، حيث خففت البلاد المبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر البنك الدولي يوافق على تقديم كوريا الجنوبية رعاية طارئة لموظفيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.