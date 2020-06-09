زعيمة هونج كونج: المدينة لا تحتمل المزيد من الفوضى

اعتبرت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، اليوم الثلاثاء، أن المدينة التي تحكمها الصين لا يمكن أن تتحمل المزيد من "الفوضى" التي هزتها خلال الإثنى عشر شهرا الماضية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

جاء تصريح لام في إفادة صحفية بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لمسيرة حاشدة ضد مشروع قانون تم سحبه الآن، كان سيسمح بتسليم المطلوبين إلى البر الرئيسي الصيني لمحاكمتهم

في محاكم خاضعة لسيطرة السلطات الصينية.

وينظر للمسيرة إلى حد كبير على أنها بداية لحركة احتجاج مناهضة للحكومة تجددت في الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف على استقلالية هونج كونج أثارها قرار بكين بسن قانون جديد للأمن القومي في هذه المنطقة الإدارية الخاصة.