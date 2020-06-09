تحطم طائرة عسكرية أمريكية خلال هبوطها في قاعدة التاجي بالعراق

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واصطدمت الطائرة الأميركية بالكتل الخرسانية في نهاية المدرج عند هبوطها، مما أسفر عن حدوث عدد من الإصابات.
وأوضح بيان عن التحالف الدولي أنه “في 8 يونيو، حوالي الساعة 10:10 مساءً (بتوقيت العراق)، هبطت طائرة من طراز C-130 تابعة للقوات الجوية الأميركية على المدرج في معسكر التاجي الجوي في العراق”، إلا أنها اصطدمت بجدار، مما أدى إلى أضرار هيكلية في الطائرة واشتعال نيران محدودة”.
وتابع البيان أن فريق إطفاء وإنقاذ المطار وصل إلى موقع الطائرة في غضون 4 دقائق من الحادث، حيث تمكن من إطفاء الحريق، وساعد في إخلاء الطائرة.
وأصيب 4 من أعضاء الخدمة على متن الطائرة بإصابات لا تهدد حياتهم، ويتم علاجهم في المرفق الطبي بمعسكر التاجي.
وأكد البيان أنه “لا يشتبه في نشاط للعدو” قد تسبب في الحادث، وأن الواقعة قيد التحقيق.
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