إحباط مخطط لتنفيذ هجوم ضد مسلمي ألمانيا مثل مذبحة نيوزيلندا

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وأوضح المكتب -في بيان- أنه عثر في منزل الشاب على أسلحة “قد يكون تم شراؤها لتنفيذ مخططه بشن هجوم”، وأنه يبلغ 21 عاما، وأودع السجن السبت الماضي بعد اعتقاله في هيلدسهايم بولاية ساكسونيا السفلى.

وكان الشاب أعلن أثناء تواصل على الإنترنت أنه يخطط لشن هجوم ضد مسلمين مستوحى من الهجوم الذي وقع في مارس/آذار 2019 في كرايست تشيرتش بنيوزيلندا، وأودى بحياة 51 شخصا في مسجدين.

وذكر المكتب “أنه كان ينوي تنفيذ الهجوم بالأسلوب نفسه”، كما أن محققي الشرطة عثروا في أجهزته الإلكترونية على “ملفات ذات محتوى يميني متطرف”.

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وتعتبر السلطات الألمانية إرهاب اليمين المتطرف التهديد الأول لأمن البلاد، حيث تزايدت الهجمات التي يقف خلفها أفراد من هذا التيار بشكل ملحوظ في الفترات الأخيرة.

ففي يونيو/حزيران 2019، اغتيل في منزله نائب محافظ مؤيد لاستقبال مهاجرين، وكان المشتبه فيه قريبا من أوساط النازيين الجدد.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، يوم عيد الغفران، حاول رجل قريب من اليمين المتطرف دخول كنيس في هال لتنفيذ هجوم، وعندما فشل في ذلك قتل امرأة وموظفا بمطعم قبل أن يعتقل.

وفي فبراير/شباط الماضي، في هاناو قرب فرانكفورت، قتل رجل تسعة أشخاص -جميعهم أجانب- في إطلاق نار مزدوج على حانات لتدخين الشيشة قبل أن ينتحر.

وتم إفشال عدة هجمات أخرى مماثلة في الأشهر الماضية.