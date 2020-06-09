كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديد بشأن تحطم الطائرة العسكرية الأمريكية في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر أمنية عراقية، إن الطائرة العسكرية الأمريكية C130، اصطدمت بالكتل الخرسانية في نهاية المدرج عند هبوطها في قاعدة التاجي الجوية، شمال العاصمة بغداد، مما أسفر عن حدوث عدد من الإصابات.

وأصدر التحالف الدولي بيانًا اليوم الثلاثاء، قال فيه إنه "في 8 يونيو، حوالي الساعة 10:10 مساءً (بتوقيت العراق)، هبطت طائرة من طراز C-130 تابعة للقوات الجوية الأميركية على المدرج في معسكر التاجي الجوي في العراق"، إلا أنها اصطدمت بجدار، مما أدى إلى أضرار هيكلية في الطائرة واشتعال نيران محدودة".

وأضاف التحالف الدولي، أن فريق إطفاء وإنقاذ المطار وصل إلى موقع الطائرة في غضون 4 دقائق من الحادث، حيث تمكن من إطفاء الحريق، وساعد في إخلاء الطائرة.

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وتسبب الحادث، في إصابة 4 من أعضاء الخدمة على متن الطائرة بإصابات لا تهدد حياتهم، ويتم علاجهم في المرفق الطبي بمعسكر التاجي.

وأكد التحالف الدولي، أنه "لا يشتبه في نشاط للعدو" قد تسبب في الحادث، وأن الواقعة قيد التحقيق.