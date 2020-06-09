كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر زيادة الطلب على إصلاح نظام الشرطة مع استمرار الاحتجاجات الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بينما تنظر الأمة إلى الكم الهائل من العمل الذي لا يزال يتعين القيام به لوضع حد للظلم العرقي، يطالب العديد من المتظاهرين - وبعض المسؤولين في المدينة - بأن يشمل التغيير الطريقة التي يتم بها مراقبة شوارع أمريكا.

في مينيابوليس، حيث سلطت وفاة جورج فلويد الضوء مرة أخرى على وحشية الشرطة، دعا عدد كاف من أعضاء مجلس المدينة إلى تحول كبير في الشرطة واستبدال قسم الشرطة.

وقالت مدن مثل لوس أنجلوس ونيويورك إنها ستخفض ملايين الدولارات من تمويل الشرطة.

كما قال الرئيس دونالد ترامب، الاثنين، إن الولايات المتحدة لديها أفضل نظام شرطة في العالم، وإن قطع الميزانيات سيكون خطأ. لكن يعتقد عددًا كبيرًا من الناس أن أقسام الشرطة بحاجة إلى إعادة تشكيل.

