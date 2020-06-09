سلطات طنجة تشرع في عملية ترميم معلمة “بلاصاطورو” التاريخية

شرعت سلطات طنجة، صباح أمس الاثنين، في إعادة تأهيل منطقة البلاصاطورو، التي تعد معلمة تاريخية في المدينة.

وذكر مصدر مسؤول لـ”اليوم24″ أن العملية تمت بتكليف مباشر من والي طنجة، محمد مهيدية، وبتتبع من قائد الملحقة الإدارية 9، التي تشهد في منطقتها هذه الأشغال.

وأضاف المصدر ذاته أن الأشغال ستتم في واجهة المعلمة التاريخية بلاصاطورو، وحتى في الساحة المحادية للمعلمة، التي تشهد إنشاء متنزه بمواصفات عالية.

وحسب ماعاينته كاميرا “اليوم24″، فإن السكان استحنوا إحداث مساحة خضراء، بعد شكاياتهم الكثيرة، بسبب ما كانوا يعانونه مع كثرة المتسولين في أنحاء ساحة الثيران في طنجة.