تونس تخفض أسعار المحروقات للشهر الثالث على التوالي

أعلنت وزارة الطاقة التونسية، اليوم الاثنين، تنفيذ خفض في أسعار بيع بعض المواد البترولية للشهر الثالث على التوالي، اعتبارا من منتصف الليلة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الطاقة، أنه سيتم التخفيض في سعر البنزين الخالي من الرصاص بـ30 مليما، ليصبح 1.975 دينارا للتر (0.7 دولار).

كما سيتم تخفيض سعر الديزل بمقدار 25 مليما، ليصبح السعر الجديد 1.750 دينارا للتر الواحد (0.62 دولار)، وكذلك، سينخفض سعر الغاز العادي بمقدار 20 مليما، ليصبح السعر الجديد 1.510 دينارا للتر الواحد (0.53 دولارا).

ويأتي خفض الأسعار بعد دراسة معدل أسعار التوريد بالدينار التونسي لكل من البنزين خالي الرصاص، والغاز العادي، خلال الشهر الماضي.