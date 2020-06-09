نقطة نظام.. لوغال non grata

قيل الكثير ومازال هناك ربما أكثر مما يمكن قوله حول واقعة اللقاء الذي جمع، عن بعد، رئيس اللجنة المكلفة بإعداد نموذجتنموي جديد، والسفيرة الفرنسية هيلين لوغال؛ لكن هذه الأخيرة تستحق وقفة خاصة واستثنائية، قبل توجيه أي انتقاداتأو أصابع اتهام إلى شكيب بنموسى.

هذه السيدة التي حلّت ببلادنا نهاية العام الماضي، وقدّمت أوراق اعتمادها رسميا في يناير الأخير، نسيت مراجعةدروسها وتحيين معلوماتها التاريخية والسياسية حول البلد الذي التحقت بالخدمة فيه، واعتبرت نفسها مجرّد وريثة لسلطةالجنرال هوبير ليوطي، ولولا ذلك لما أقدمت على كتابة تلك الجملة البذيئة وقذفِها بكل صلافة في وجوه المغاربة.

هذه الدبلوماسية، العارية من كل حس دبلوماسي، خاطبت مسؤولا مغربيا يشغل مهمة كلّف بها بشكل مباشر من لدنالملك، رئيس الدولة، كما لو كانت تخاطب أحد سائقي الإقامة العامة للاحتلال الفرنسي في بلد عديم السيادة. وحتىعندما خرجت في ما نسب إليها من تصريحات، زادت الطين بلة، واعتبرت أنها لا ترى في ما وقع شيئا غير عاديّ، مؤكدةعقليتها الاستعمارية المقيتة.

هذه السيدة، وحسب ما يتبيّن من تركيب قصة لقائها الافتراضي بشكيب بنموسى، انطلاقا من مبادرتها إلى طلبالاتصال وانتهاء بنشرها تلك التغريدة البئيسة، تبدو وقد استدرجت مسؤولا مغربيا، بكل ما أوتيت من سوء نية، لتوجّه إليناجميعا إساءة لا تغتفر. وإذا كانت السلطات الرسمية مترددة في تحريك المساطر الدبلوماسية المعتادة في مثل هذهالحالات، فإن رد الفعل الشعبي كان واضحا وجازما، وأعلن هيلين لوغال شخصا غير مرغوب فيه فوق التراب الوطني،persona non grata بلغة الدبلوماسية.