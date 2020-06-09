الثانية خلال شهر: طائرة إماراتية تحط اليوم بمطار بن غوريون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحط طائرة تابعة لدولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، في مطار بن غوريون الدولي في اللد، وذلك بحجة تقديم المساعدات الطبية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، علما أن هذه الطائرة الإماراتية الثانية التي تحط بمطار إسرائيلي بشكل علني بغضون أقل من شهر.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن طائرة إماراتية رسمية مملوكة للدولة ستهبط اليوم في مطار بن غوريون، وهي محملة بمعدات طبية، ستقدم كمساعدات للسلطة الفلسطينية وقطاع غزة.

وفي منتصف أيار/مايو الماضي، حطت طائرة إماراتية تابعة لشركة "الاتحاد للطيران"، قادمة في رحلة مباشرة وعلنية هي الأولى من نوعها، من أبو ظبي، وذلك بذريعة أنها محملة بمعدات طبية بغية تقديمها للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد..

وأتى ذلك، بعد التنسيق المباشر بين السلطات في الإمارات والحكومة الإسرائيلية، حيث كانت الطائرة محملة بمساعدات طبية من الإمارات للفلسطينيين، فيما أعلنت السلطة الفلسطينية في حينه عن عدم علمها بالطائرة الإماراتية ورفضت استقبال المعدات والمساعدات الطبية.