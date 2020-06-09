الاحتلال يهدم منزلا في سلوان ويعتقل 18 شابا بالضفة والقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، بذريعة البناء دون تراخيص، فيما واصلت قوات الاحتلال المداهمات والاقتحامات في الضفة الغربية والتي تخللها اعتقال عددا من الشبان.

وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان خالد أبو تايه، إن جرافة تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، هدمت منزلا في رأس العامود في سلوان، والمقام منذ 6 سنوات، تعود ملكيته للمواطنة عائشة حجازي التي تعيل ثمانية أطفال.

وتلقت العائلة أمرا بالهدم قبل 6 أشهر تقريبا، ولم تستطع توكيل محامي أو مهندس بسبب ظروفها الصعبة.

إلى ذلك، واصلت وقات الاحتلال المداهمات والاقتحامات في الضفة والقدس، حيث اعتقلت 18 فلسطينيا منهم 3 شبان من بلدة العيسوية، فيما اعتقلت خمسة مواطنين من مدينة نابلس.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة مناطق في المدينة فجرا، واعتقلت أربعة مواطنين، وهم: الشاب علي أحمد الشافعي من مخيم بلاطة شرقا، ومحمد سامي سلمان ونور محمد سلمان من بلاطة البلد، وإسماعيل تكروري، عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

كما داهمت القوات منزل المواطن محمد رياض الساحلي في مخيم بلاطة وفتشته، والذي جرى اعتقاله مساء أمس الإثنين، على حاجز حوارة العسكري.

ومن مخيم قلنديا قرب رام الله، اعتقلت القوات الأسير المحرر منذر أبو جلدة عن حاجز الكونتينر شرق بيت لحم.

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واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب قضاء الخليل، واعتقلت 3 مواطنين، وهم: سيف جوابرة، ويعقوب القصاص، وماجد الطيطي.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان بينهم طالبان في الثانوية العامة، من قرية نحالين.

ووفقا لنادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبين في الثانوية العامة خلف أسامة شكارنة، وسيف احمد نجاجرة، وكذلك محمد أحمد نجاجرة، ومحمد نعمان غياظة، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي الأغوار الشمالية، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من قرية بردلة.

وأفاد عضو مجلس قروي بردلة، ضرار صوافطة، بأن الاحتلال اعتقل الشاب أحمد تحسين صوافطة، بعد مداهمة منزل ذويه في القرية.

بينما في محافظة القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من بلدة العيسوية.

وداهم عناصر من شرطة الاحتلال منازل المعتقلين وعبثوا بمحتوياتها، وهم: يزن بسام، ومحمد عصمت، ومحمد مبتسم، وجميعهم من عائلة عبيد.