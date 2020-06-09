الاتحاد الإيطالي يوافق على خطة لحسم الكالتشيو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرر اللجوء إلى نظام التصفيات (مواجهات فاصلة) بين الفرق، في حال توقف نشاط الموسم مرة أخرى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ورفضت غالبية أندية الكالتشيو، فكرة إلغاء الموسم وتحديد البطل والهابطين لدوري الدرجة الثانية، وأصرت على استئناف الموسم.

ووافق الاتحاد الإيطالي، اليوم الإثنين، على خطة استكمال الموسم، مع تصورات التوقف الجديد، بموافقة الأغلبية 18 صوتًا مقابل رفض 3 أندية.

وأشارت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، إلى أن يوم 10 تموز/يوليو المقبل، سيكون نقطة فاصلة في مصير الدوري الإيطالي، حيث لو حدث أي توقف حتى التاريخ المذكور، سيتم استخدام التصفيات (مواجهات فاصلة) كملاذ أخير.

ومن المُقرر، أن تستأنف مرحلة إياب نصف نهائي بطولة الكأس يوم الجمعة المقبل، قبل أن يستأنف الكالتشيو يوم 20 حزيران/يونيو الجاري.