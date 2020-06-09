تياغو سيلفا في طريقه لمغادرة سان جيرمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن اللاعب البرازيلي، تياغو سيلفا، في طريقه للرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، في ظل اقتراب نهاية عقده بختام الموسم الجاري.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان"، فإن سيلفا يعيش الشهر الأخير داخل جدران النادي الباريسي، وأن رحيله عن الفريق يتأكد أسبوعًا بعد الآخر.

وأضافت أن المدافع البرازيلي لديه رغبة في تجديد تعاقده مع بي إس جي، إلا أن كل المؤشرات تسير في طريق الانفصال بينهما.

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وذكرت "لو باريزيان" أنه حال رحيل تياغو سيلفا عن صفوف باريس سان جيرمان، لن يعود إلى فلومينينسي البرازيلي بل يريد استكمال مشواره في أوروبا لعامين آخرين للحفاظ على فرص تواجده في قائمة منتخب البرازيل التي ستشارك في كأس العالم 2022.

من جانبها، كشفت صحيفة "ليكيب" في خبر حصري لها أن المدير الرياضي للنادي الباريسي ليوناردو أجرى مكالمة هاتفية قبل بضعة أيام بالمدافع البرازيلي، وأبلغه بأنه خارج الحسابات في الموسم الجديد.

وكان تياغو سيلفا لاعبا في نادي فلومينينسي البرازيلي قبل أن ينتقل إلى ميلان عام 2009.