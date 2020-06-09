مصر وكورونا.. تحرك رسمي عاجل من أجل "الحقنة الواعدة"

الثلاثاء 9 يونيو 2020

توقع الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، أن يتم قريبا الإعلان عن نتائج إيجابية بشأن لقاح تعمل عليه جامعة أكسفورد في بريطانيا.



وأوضح عوض الدين، خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد" البلد المصرية أنه "أعلن عن خطة لطرح ملياري جرعة من "لقاح أكسفورد" حتى 2021، حيث سيتم إنتاج 400 مليون جرعة كمرحلة أولية".

وأكد مستشار الرئيس المصري أن القاهرة بدأت في إجراء اتصالات للحصول على اللقاح قريبا، علما بأنه سينتج من قبل شركة "استرازينيكا" العملاقة بالتعاون مع أكسفورد، وتوقع أن يكون أول إنتاج في سبتمبر 2020"، لافتا إلى أن اللقاح سيكون على شكل حقن.

Advertisements

وأوضح أن الشركة أكدت أن اللقاح سيوزع على العالم بصورة عادلة، وأردف "نسعى أن يكون لمصر حصة من اللقاح بمجرد طرحه بالأسواق في مختلف دول العالم"، وفق ما نقلت "صحيفة الشروق".

والاثنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، بينما بلغت حالات الوفاة الجديدة 34 حالة جديدة.

كما أعلن عن خروج 414 من المصابين بالفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، إلى 9375 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.