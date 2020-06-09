شكرا لقرائتكم خبر عن مطار سيئون يستقبل الرحلة الثالثة لليمنيين العالقين في الأردن والان مع التفاصيل

الثلاثاء 9 يونيو 2020 وصلت مساء الإثنين الى مطار سيئون الدولي الرحلة الثالثة لطيران اليمنية لنقل اليمنيين العالقين في الأردن بعد ان خضعوا لفحوصات (بي سي آر) في عمان للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضح مدير عام المطار علي باكثير أن الرحلة اقلت 148 راكبا وذلك ضمن الجهود الرامية لإعادة العالقين إلى أرض الوطن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطار سيئون يستقبل الرحلة الثالثة لليمنيين العالقين في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.