شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إصابات جديدة بكورونا في سوريا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 9 يونيو 2020 أعلنت وزارة الصحة السورية عن ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 144 حالة .

Advertisements كما أعلنت الوزارة في بيان لها"الإثنين" عن "شفاء 4 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا مايرفع عدد حالات الشفاء إلى 62 ". وبحسب الوزارة ، توفيت ست حالات.

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