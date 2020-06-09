شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند .. إصابتان بكورونا ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل
سجلت تايلاند اليوم الثلاثاء إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ولم تسجل أي وفيات ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3121 حالة توفي منها 58. وقالت بانبرابا يونجتراكول المتحدثة باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 الحكومي إن الإصابتين الجديدتين هما لتايلانديين عائدين من السعودية وهولندا.
ولم تعلن تايلاند عن أي حالة عدوى محلية بالفيروس منذ 15 يوما وتماثل 2973 مريضا فيها للشفاء.
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