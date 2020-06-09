بالصور.. المحاضرون المجانيون يواصلون الاعتصام لليوم الثاني واجتماع مرتقب مع البرلمان

وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من المحاضرين المجانيين، يواصلون الاعتصام أمام بوابة المنطقة الخضراء لليوم الثاني على التوالي من أجل المطالبة بالالتفات إليهم وتنفيذ مطالبهم.

وأوضح أن وفداً من البرلمان التقى بممثلين عن المحاضرين وتم الاتفاق على عقد اجتماع في تمام الساعة الـ12 ظهراً بحضور لجنة التربية البرلمانية واللجنة المالية النيابية ورئاسة مجلس النواب وممثلين عن المحاضرين المجانيين.