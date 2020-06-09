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يواصل المحاضرون المجانيون في وزارة التربية والمحافظات، اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء للمطالبة بحقوقهم.
وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من المحاضرين المجانيين، يواصلون الاعتصام أمام بوابة المنطقة الخضراء لليوم الثاني على التوالي من أجل المطالبة بالالتفات إليهم وتنفيذ مطالبهم.
وأوضح أن وفداً من البرلمان التقى بممثلين عن المحاضرين وتم الاتفاق على عقد اجتماع في تمام الساعة الـ12 ظهراً بحضور لجنة التربية البرلمانية واللجنة المالية النيابية ورئاسة مجلس النواب وممثلين عن المحاضرين المجانيين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. المحاضرون المجانيون يواصلون الاعتصام لليوم الثاني واجتماع مرتقب مع البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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