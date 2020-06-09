الجروان:المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية تحفظ الأمن القومي الليبي والعربي بشكل عام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان، الأحد، إن المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية تحفظ الأمن القومي الليبي والعربي بشكل عام.



وتضمنت المبادرة المصرية التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

وقال الجروان، في بيان له، إن إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، تؤكد حرص القيادة السياسية المصرية على الحفاظ على الأمن القومي الليبي و العربي.

وأكد الجروان أن المجلس العالمي للتسامح والسلام يستنكر بشدة التدخلات السافرة لأي قوى أجنبية على الأراضي الليبية، مشيراً إلى تأييد المجلس للجهود المصرية الداعية إلى وقف فورى لإطلاق النار في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

ودعا رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام جميع الأطراف الليبية إلى التجاوب الفوري مع المبادرة المصرية، وتغليب المصلحة الوطنية المشتركة، من أجل حقن الدماء، ووقف استمرار الاقتتال بما يمهد لبناء دولة المؤسسات الليبية المستقلة.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، عن التوصل لمبادرة شاملة ومشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا.

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وأوضح الرئيس المصري، في مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي بالقاهرة، أن المبادرة تدعو لاحترام كافة الجهود الدولية وإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار سيبدأ من السادسة صباح يوم غدالإثنين.

وأشار السيسي إلى أن المبادرة تهدف لتمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث لإدارة الحكم، مشددا على أن المبادرة تتضمن إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها.

وأضاف الرئيس المصري أن المبادرة تتضمن اعتماد إعلان دستوري ينظم استحقاقات المرحلة المقبلة في ليبيا.

وحذر السيسي من خطورة الوضع الراهن في ليبيا، مؤكدا أن تداعيات الأزمة تمتد إلى دول الجوار الليبي والإقليم.

وأعرب عن قلقله من ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية، محذرا من إصرار أي طرف على البحث عن حل عسكري للأزمة الليبية.

وقال السيسي إنه دعا رئيس مجلس النواب الليبي وقائد الجيش من أجل التوصل لإعلان القاهرة الذي يتضمن مبادرة ليبية - ليبية لحل الأزمة.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الليبي إن تحركات الجيش الليبي نحو العاصمة استهدفت محاربة الإرهابيين، مؤكدا الإصرار على طرد المليشيات من العاصمة طرابلس.

وأكد أن الجيش الليبي التزم بالهدنة لكن حكومة السراج لم تلتزم بها.