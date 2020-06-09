منظمة الصحة العالمية توجه رسالة إلى المحتجين في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسيوس الأشخاص الذين يشاركون في التظاهرات الواسعة النطاق للاحتجاج على العنصرية إلى مراعاة الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، بعد ارتفاع معدلات الإصابة إلى نحو غير مسبوق، إذ تم تسجيل 136 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقال أدهانوم جيبريسيوس، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من جنيف، إنه في حين أن الجائحة تنحسر في أوروبا، فإن الوضع العالمي يتفاقم، مع تسجيل أكثر من مئة ألف إصابة جديدة يومياً خلال تسعة من الأيام العشرة الأخيرة.

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وتم تسجيل الغالبية العظمى من حالات الإصابة الجديدة في دول بجنوب آسيا والأمريكتين.

وأكد مدير منظمة الصحة أن «منظمة الصحة العالمية تدعم المساواة والحركة العالمية ضد العنصرية».

وأوضح قائلاً: «بقدر المستطاع، حافظ على مسافة متر على الأقل من الآخرين، ونظف يديك وغطِّ فمك أثناء السعال، وارتدِ كمامة إذا كنت سوف تشارك في تظاهرة احتجاج»