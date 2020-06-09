شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفيات كورونا في العالم تدنو من نصف مليون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أودى فيروس كورونا المستجد بـ404,245 شخصاً على الأقل منذ ظهر في الصين في ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس الاثنين الساعة 19,00 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.



وتم تسجيل أكثر من 7,065,200 إصابة مثبتة في 196 بلدا ومنطقة. وأعلِن تعافي 3,078,100 من هذه الحالات على الأقل.

ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات على الأرجح. ولا تجري دول عديدة اختبارات لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر.

منذ آخر إحصاء الأحد الساعة 19,00 ت غ، سجلت 3577 وفاة و111,425 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة هي الولايات المتحدة (734) وتشيلي (653) والبرازيل (525).

في الإجمال، سجّلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم بلغت 110,771 من 1,951,111 إصابة. وأعلن تعافي 506,367 شخصا على الأقل.

Advertisements

وتعد بريطانيا البلد الأكثر تأثّرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة، إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 40597 من 287,399 إصابة، تليها البرازيل بـ36455 وفاة من 691,758 إصابة، من ثم إيطاليا بـ33964 وفاة من 235,278 إصابة، وفرنسا التي سجّلت 29209 وفاة من 191,185 إصابة.

وبين الدول الأكثر تضرراً، سجّلت بلجيكا أعلى معدل وفيات بالنسبة لعدد السكان (83 وفاة لكل 100 ألف نسمة)، تليها المملكة المتحدة (60) ثم إسبانيا (58) وإيطاليا (56) والسويد (46).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (ولا تشمل حصيلتها ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة (لا وفيات جديدة) و83040 إصابة (4 إصابات جديدة بين الأحد والاثنين)، بينما تعافى 78341 شخصا.

على صعيد القارّات، بلغ عدد الوفيات في أوروبا 183,985 من 2,291,003 إصابة حتى الآن. وسجّلت الولايات المتحدة وكندا معاً 118,641 وفاة من 2,047,260 إصابة.

وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي، تم تسجيل 65889 وفاة من 1,335,035 إصابة. وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 19679 من 700,719 إصابة، وفي الشرق الأوسط 10640 من 488,737 إصابة، وفي إفريقيا 5280 من 193,802 إصابة، وفي أوقيانيا 131 من 8645 إصابة.

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

وبسبب عمليات تصحيح الأرقام التي تجريها السلطات الوطنية أو النشر المتأخر للبيانات، قد تتباين الزيادات في الساعات الأربع والعشرين الماضية مع أرقام اليوم السابق