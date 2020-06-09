نيوزيلندا تتغلب على «كورونا» وتنهي الإغلاق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أنهت نيوزيلندا بدءاً من منتصف الليلة الماضية قواعد الإغلاق الصارمة التي فرضت بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن سجلت البلاد صفر حالات في الإصابات النشطة. وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا آردرن، إن البلاد «توحدت بشكل غير مسبوق في جهود سحق الفيروس»، وفقاً لمجلة «ديلي ميل» البريطانية.



وكانت البلاد تكافح الجائحة منذ 28 فبراير الماضي، وأوضحت السلطات الصحية مؤخراً أن المريضة الوحيدة في البلاد تعافت مؤخراً، وهي امرأة في الخمسينيات من عمرها لم تظهر عليها أي أعراض لمدة 48 ساعة، قبل أن يعلن مستشفى سانت مارغريت عن تعافيها، الأمر الذي يعني «صفر حالات» نشطة في جميع أرجاء البلاد.

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علماً بأن السلطات الصحية أكدت عدم وجود حالات جديدة لمدة 17 يوماً متتالية.

وأكدت آردرن أن التضحيات التي قدمها النيوزيلنديون بما في ذلك تدابير الإغلاق الصارم لمدة 7 أسابيع، هو ما ساعد على كبح معدلات الإصابة.

يأتي هذا الإنجاز في الوقت الذي أعلنت آردرن أن البلاد ستنتقل إلى حالة تأهب من المستوى 1، بمعنى استئناف الحياة اليومية والعودة إلى الوضع الطبيعي، وتظل الحدود مغلقة.

ستسمح الخطوة الأخيرة باستئناف حفلات الزفاف والجنازات والضيافة ووسائل النقل العام من دون أي قيود بدءاً من منتصف الليلة الماضية، مع بقاء حدود نيوزيلندا مغلقة. كما يعني هذا استمرار الأحداث الرياضية بوجود الحشود في المدرجات