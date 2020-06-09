رهط: الشرطة تطلق النار خلال شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية النار خلال شجار وقع في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الثلاثاء. وفي التفاصيل، نشب شجار في مصنع لإنتاج الباطون برهط، أصيب فيه شخص اضطر لتلقي العلاج الطبي. ووفقا للشرطة، جرى اعتقال 4 مشتبهين بالضلوع في الشجار عقب تلقي بلاغ. وأطلق أحد أفراد الشرطة النار في الهواء إثناء فرار أحد المشتبهين، وهو يحمل بيده غرضا، على ما يبدو، أنّه سلاح، وتمكن المشتبه به من الفرار، وباشرت الشرطة البحث عنه، والتحقيق في ملابسات وأسباب الشجار.

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