أم الفحم: استئناف الدراسة في ابن سينا والخيام وتعليقها بالفارابي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استُئنفت الدراسة في مدرستي ابن سينا والخيّام الابتدائيتين بمدينة أم الفحم، فيما جرى تعليق الدراسة في مدرسة الفارابي الابتدائية كخطوة احترازية خشية وجود إصابة بفيروس كورونا المستجد في المدرسة اليوم، الثلاثاء.

وأكدت لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في أم الفحم إعادة الطلاب إلى مدرستي ابن سينا والخيام، وذلك "بعد أن زال الخطر، واستلام المعطيات السليمة، والتي بسببها علقنا الدراسة في هذه المدارس"

وأكدت اللجنة أن تعليق الدراسة مدرسة الفارابي، اليوم. وطلبت من أهالي الطلاب مجددا التواصل معها وإطلاعها على كل معلومة، مؤكدة أنها "في حالة انعقاد دائم لما فيه مصلحة طلابنا الأعزاء".