اخبار العالم

منظمة الصحة العالمية توجه رسالة إلى المحتجين في العالم

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية توجه رسالة إلى المحتجين في العالم والان مع التفاصيل

الثلاثاء 9 يونيو 2020

دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسيوس الأشخاص الذين يشاركون في التظاهرات الواسعة النطاق للاحتجاج على العنصرية إلى مراعاة الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس ، بعد ارتفاع معدلات الإصابة إلى نحو غير مسبوق، إذ تم تسجيل 136 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وقال أدهانوم جيبريسيوس، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من جنيف، إنه في حين أن الجائحة تنحسر في أوروبا، فإن الوضع العالمي يتفاقم، مع تسجيل أكثر من مئة ألف إصابة جديدة يومياً خلال تسعة من الأيام العشرة الأخيرة.

 

Advertisements

وتم تسجيل الغالبية العظمى من حالات الإصابة الجديدة في دول بجنوب آسيا والأمريكتين.

 

وأكد مدير منظمة الصحة أن «منظمة الصحة العالمية تدعم المساواة والحركة العالمية ضد العنصرية».

 

وأوضح قائلاً: «بقدر المستطاع، حافظ على مسافة متر على الأقل من الآخرين، ونظف يديك وغطِّ فمك أثناء السعال، وارتدِ كمامة إذا كنت سوف تشارك في تظاهرة احتجاج»

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية توجه رسالة إلى المحتجين في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا