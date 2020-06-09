شكرا لقرائتكم خبر عن هلال الإمارات يغيث مدينة تريم حضرموت والان مع التفاصيل

الثلاثاء 9 يونيو 2020 الهيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة إغاثية عاجلة لمديرية تريم بمحافظة حضرموت، للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة جراء إغلاق المدينة عقب تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا.

Advertisements وتضمنت القافلة الإغاثية 1000 سلة غذائية تزن (42 طناً و800 كيلو) من المواد الغذائية والسلع التموينية الأساسية، مستهدفاً 5000 فرد من الأسر المحتاجة والمتضررة بمختلف مناطق المديرية. وقال السيد حميد راشد الشامسي، ممثل الهيئة، إن هذه القافلة الإغاثية تأتي ضمن توجيهات القيادة الإماراتية للتخفيف من معاناة الأهالي، من خلال توفير هذه السلال الغذائية للأسر المتضررة وإيصالها إلى منازل المواطنين وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع التجمعات والحفاظ على سلامة المواطنين.

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