الإمارات تلقن العالم درسا في الإنسانية.. مساعدات طبية وغذائية لمواجهة كورونا

الثلاثاء 9 يونيو 2020

يداً بيد يمضي المجتمع مع الدولة بمؤسساتها وهيئاتها كافة متمسكاً بأرقى ممارسات المواطنة الصالحة، والحرص على الإسهام بأدوار مختلفة تصب نحو هدف واحد، وهو دعم جهود تجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).



ويؤدي أبناء الإمارات مسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية بتميز، كل في موقعه.

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وأكد مسؤولون خلال استطلاع وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) أن أبناء الإمارات ذخر الوطن وحصنه المنيع، فهم اليوم في خطوط الدفاع الأولى، داعمين لجهود الدولة وإجراءاتها الوقائية والاحترازية للتصدي لهذا الفيروس.

وأوضح المسؤولون أن الدور لم يقتصر على الدعم الداخلي فحسب، بل بادرت الدولة بدعم الدول الأخرى ومساعدتها للحد من انتشار هذا الفيروس، وامتد نهجها الإنساني إلى تأسيس مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي، التي استقبلت رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة، بعد إجلائهم من الصين، دعماً وتضامناً مع تلك الدول.

وأشار المسؤولون إلى أن ما تقوم به دولتنا العظيمة من دور إنساني محلي وعالمي كبير يجب أن يسانده دائماً وعي وتعاون ودعم أفراد المجتمع، ففي مثل هذه الظروف يجب أن يعي كل فرد من أفراد المجتمع أنه جزء من هذا المجهود وهذا المجتمع، ويتحمل المسؤولية، لأن النجاح الكبير في عبور هذه المرحلة بكل تحدياتها يعتمد على تضافر الجهود، وحرص الجميع على الالتزام بالتعليمات والإجراءات والتوجيهات التي تصدر عن الجهات العليا والرسمية بالدولة.