شكرا لقرائتكم خبر عن في أدنى حصيلة منذ شهرين.. أمريكا تسجل 450 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت جامعة “جونز هوبكنز” المعنية بنشر إحصائيات يومية بأعداد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في العالم ، أن آخر حصيلة وفاة سجلت في الولايات المتحدة أمس الأثنين بلغت 450 وفاة جديدة، في أدنى حصيلة منذ شهرين.

ووفقاً لموقع “فرانس 24 “، أوضحت الجامعة أنه منذ أسبوعين تراجعت هذه الحصيلة اليومية إلى ما دون الألف وفاة، لكنّ الولايات المتّحدة ما زالت تسجّل كل يوم أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس، وتجد صعوبة في خفض هذا الرقم.

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وأفادت بيانات نشرتها الجامعة ، أنّ العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الوباء بلغ 110.900 حالة وفاة من أصل أكثر من 1.955.000 إصابة، بالمقابل تماثل للشفاء رسمياً 506 آلاف مصاب.

وأكدت أنه إذا كان عدد الذين توفّوا من جرّاء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة بلغ 450 شخصاً فقط، فإنّ هذه الحصيلة لا تعني بالضرورة أنّ الوباء آخذ في الانحسار لأنّ الانخفاض في أعداد الوفيات قد يكون ناجماً عن آلية حصول “جونز هوبكنز” على البيانات من السلطات الصحية المحلية والتي لا تكون في العادة مكتملة في أول يوم عمل بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وتخطّت حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة عتبة الـ500 شخص في نهاية مارس الماضي، وبلغت ذروتها في منتصف أبريل حين فاقت 3000 وفاة يومياً. ومنذ أسبوعين تراجعت هذه الحصيلة اليومية إلى ما دون الألف وفاة.