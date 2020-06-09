زحمة ولا تباعد.. أسواق ووهان وشوراعها تعود لما قبل كورونا

عادت الحياة إلى سابق عهدها في الأسواق الشعبية في شوارع ووهان الصينية مركز تفشي فيروس كورونا، الذي حصد أرواح مئات آلاف الأشخاص في العالم.
وكانت مدينة ووهان في وسط الصين، حيث نشأت جائحة فيروس كورونا المستجد، أصدرت حظرا تاما على صيد الحيوانات البرية وتربيتها وتناولها.
تأتي هذه الخطوة في استجابة واضحة للبحث الذي يظهر أن الفيروس نشأ على الأرجح بين الخفافيش، وتم نقله إلى الأشخاص عبر أنواع برية وسيطة تُباع من أجل الطعام في سوق بالمدينة.
يشار إلى أن الرئيس دونالد ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو أعلنا مرارا أنهما يشكان في أن الفيروس - الذي تم اكتشافه لأول مرة في ووهان - أُطلق بطريقة ما من مختبر ووهان.
في حين يرجح معظم العلماء أن الفيروس، الذي أصاب الملايين وقتل مئات الآلاف، انتقل من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان وسيط يُباع على الأرجح في سوق ووهان أواخر العام الماضي.
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