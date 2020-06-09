النقل: نتجه لتخفيض اسعار تذاكر الطيران

تتجه وزارة النقل، نحو تخفيض اسعار تذاكر الطيران في الخطوط الجوية العراقية، بينما افصح الوزير ناصر الشبلي عن الحزمة الاولى للاصلاحات في الوزارة، والتي تتضمن اجراء تغييرات ادارية.

وقال الوزير في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان "نص الحزمة الاولى للإصلاحات الاستثنائية في وزارة النقل هو اجراء تغييرات ادارية بين الاقسام والشعب في شركة الخطوط الجوية العراقية مع إعادة النظر بأسعار تذاكر الطيران للمسافرين"، مشيرا الى انه "كلف الادارة العليا في الشركة بضرورة القيام بمراجعة مبلغ سعر التذكرة في ظل الاوضاع المستجدة بعد تداعيات جائحة كورونا".

واضاف ان "الاسعار السائدة في الشركة حاليا غير مناسبة لذوي الدخل المحدود والطلبة والمرضى والعاملين بالقطاعات الاعلامية والموظفين"، مشيرا الى "اننا وجهنا باستيفاء جميع الديون التي بذمة وكلاء الخطوط الجوية العراقية خلال مدة محدودة، وفي حال تخلف الوكيل فسيتم ايقاف نظام الحجز واصدار التذاكر عنه".

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واشار الشبلي الى ان "وضع لخطة الاصلاح والتنمية للموارد المالية اولوية للإدارة في مواقع ادنى بالمسؤولية لتشكيلات الوزارة للاطلاع على واقع اعمالها والمعوقات والخروقات ان حصلت والمعالجة وفقا للقانون".

ولفت وزير النقل الى ان "ستراتيجية النافذ اعادة هيكلة وبناء تشكيلات الوزارة تركز على الانتقال نحو المعلوماتية التقنية والذكاء الاصطناعي بهدف الارتقاء في الاداء الاداري والتنموي وتطبيق معايير التمييز الاداري في توفير الخدمات ومنافسة القطاع الخاص في حرية العمل التجاري وتمكين الوزارة بالتوظيف وتطوير المهارات البشرية".