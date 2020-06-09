المالكي: نحذر من الاساليب غير القانونية التي تبعد التظاهرات عن اهدافها

حذر الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي، من الاساليب غير القانونية التي تبعد التظاهرات الجماهيرية عن اهدافها الوطنية، داعيا الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية الى تفهم حركة الجماهير.

وقال المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "مازالت مخاوف عودة الدكتاتورية واساليب حقبة البعث المجرم تضغط على احاسيس الثوار والمجاهدين والمعتقلين والمشردين، بسبب ما كانوا يعانونه من تعذيب وتغييب وسجون قل مثيلها في التاريخ"، مبينا ان "التظاهرات والاحتجاجات ضد محاولات تكرار تلك الحقبة المظلمة والتهاون مع مجرميها تعد تعبيراً واعياً عن الموقف الوطني العراقي".

واضاف ان "التظاهر السلمي من اجل المطالب المشروعة امر اتاحه الدستور العراقي لمن يريد التعبير عن رأيه ويطالب بحقوقه"، مشيرا الى انه "لا يسعنا الا ان ندعم ونقف الى جانب المتظاهرين السلميين وهم يرفعون رايات الوطن ويدعون الحكومة الى الالتزام بالدستور والقانون وتطبيق القوانين التي تجرم العهد الاجرامي المباد".

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واكد المالكي "على ضرورة عدم المساس بحقوق المعذبين والسجناء والمهجرين وثوار الانتفاضة ضد نظام البعث المقبور"، محذرا "من الاساليب غير القانونية التي تبعد التظاهرات الجماهيرية عن اهدافها الوطنية".

ودعا المالكي "الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية الى تفهم حركة الجماهير والتعاون معهم والاستجابة لهم في اطار الدستور والقوانين النافذة".