- 1/2
- 2/2
أكد المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق، أن حادث تحطم طائرة للتحالف في قاعدة التاجي الجوية، جاء نتيجة عطل فني.
وأشار إلى أن "الطائرة تخطت المدرج واصطدمت بالجدار، الأمر الذي أدى إلى تضرر هيكلها واشتعال النار فيها".
وأضاف ان "الحادث تسبب بإصابة 4 من أصل 16 كانوا على متنها، وتم نقلهم لتلقي العلاج".
كانت هذه تفاصيل خبر بيان للتحالف الدولي بشأن تحطم الطائرة في التاجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.