بيان للتحالف الدولي بشأن تحطم الطائرة في التاجي

أكد المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق، أن حادث تحطم طائرة للتحالف في قاعدة التاجي الجوية، جاء نتيجة عطل فني.

وأشار إلى أن "الطائرة تخطت المدرج واصطدمت بالجدار، الأمر الذي أدى إلى تضرر هيكلها واشتعال النار فيها".

وأضاف ان "الحادث تسبب بإصابة 4 من أصل 16 كانوا على متنها، وتم نقلهم لتلقي العلاج".