"شبح فلويد" يطارد الشرطة الأمريكية.. استقالة قائدة بورتلاند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت جامي ريش، قائدة شرطة مدينة بورتلاند في ولاية أوريجون الأمريكية، استقالتها، الثلاثا، وطلبت من تشاك لوفيل، وهو ضابط من أصول أفريقية، أن يحل محلها وذلك على خلفية الاحتجاجات المستمرة منذ مقتل الرجل صاحب البشرة السمراء جورج فلويد على يد شرطي.

وقالت ريش التي تولت المنصب منذ ستة أشهر فقط، في تغريدة عبر تويتر: "لقد أصغيت، وقد قال مجتمعنا وأنتم أرونا التغيير.. إنه يبدأ من الثقة. هذا التغيير في القيادة يأتي من قلبي".

جاء ذلك وسط انتقادات متزايدة حول تعامل ريش مع الاحتجاجات والاضطرابات التي هزت أكبر مدينة في ولاية أوريجون ضمن حركة على المستوى الوطني أثارها مقتل فلويد.

بدوره، قال لوقيل في مؤتمر صحفي، طبقا لصحيفة "أوريجونيان": "شعرت أنه إذا أمكنني ولو بقدر بسيط أن أكون بداية لبعض التعافي للمجتمع، كان من واجبي أن أقبل ذلك".

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وواجهت إدارات الشرطة في جميع أنحاء البلاد اضطرابا حيث أثار مقتل فلويد انتقادات لما وصف بـ "وحشية الشرطة" تجاه الأمريكيين من أصول أفريقية.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان أعضاء المجلس البلدي في مينيابوليس الأمريكيّة،الإثنين،أنّه سيتمّ "تفكيك" جهاز الشرطة بالمدينة التي قتل فيها جورج فلويد.

وقالت رئيسة المجلس البلدي ليزا بيندر، لشبكة "سي أن أن"،: "نحن ملتزمون تفكيك أجهزة الشرطة كما نعرفها في مدينة مينيابوليس وإعادة بناء نموذج جديد للسلامة العامة يحافظ بالفعل على مجتمعنا آمنًا".