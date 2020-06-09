شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معدن الإمارات النفيس يلمع في الأزمات.. "سياسة مساعدات وإجلاء رعايا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

منذ نشأتها ودولة الإمارات العربية المتحدة تقف بجانب جيرانها وأصدقائها في الأزمات، فهذا نهج رسخه مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان داخل البلاد وورثه عنه أبناؤه.



فمع اشتداد المحن تظهر المعادن، ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد الذي حصد أرواح المئات وأصاب الآلاف، بزخ معدن رجال الإمارات النفيس.

فبينما تنشغل دول العالم في إجلاء رعاياها وإغلاق حدودها منكفئة على ذاتها لمنع دخول كورونا، تفتح الإمارات أبوابها لاستقبال مواطني دول عربية كانوا عالقين في الصين ولم تتوافر لهم وسيلة للرجوع.

وبتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوباي الصينية بؤرة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19)، بناءً على طلب حكوماتهم ونقلهم إلى "المدينة الإنسانية" في أبوظبي.

إجلاء رعايا اليمن من ووهان

وتكفلت دولة الإمارات العربية بإجلاء الطلاب اليمنيين العالقين في مدينة ووهان الصينية التي ينتشر فيها فيروس كورونا، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية اليمنية.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي عبر "تويتر" إن الطلاب سينقلون إلى موقع حجر صحي بدولة الإمارات قبل إعادتهم إلى أرض الوطن.

وأعربت الوزارة على لسان وزيرها محمد عبدالله الحضرمي عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة على التعاون والمساعدة في عملية إجلاء الطلاب.

إجلاء رعايا السودان

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء وصول طلاب سودانيين من مدينة ووهان الصينية إلى الإمارات.

Advertisements

وقالت أن هؤلاء الطلاب وضعوا في مركز للحجر الصحي لمدة 25 يوما قبل أن يسمح لهم بالسفر لأوطانهم.

وأكدت الوزارة في بيان إنها تتابع أوضاع هؤلاء الطلاب أثناء وجودهم في دولة الإمارات حتى وصولهم إلى السودان.

طائرة مساعدات لإيران

وقدمت منظمة الصحة العالمية، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، على إيصال مساعدات طبية خاصة بالمنظمة الدولية إلى إيران لاحتواء انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشكر تيدروس أدهانوم غبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية على دعم جهود المنظمة الدولية بتوفير طائرة مكنت فريق خبراء المنظمة والإمدادات الطبية الخاصة بفيروس "كورونا" من الوصول بنجاح إلى إيران.

ونقلت طائرة تابعة للقوات الجوية الإماراتية 7.5 طن من الإمدادات من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي إلى إيران.

وقامت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي بتغليف وشحن إمدادات تشمل مئات الآلاف من القفازات والأقنعة الجراحية والمواد ذات الصلة، حيث تعد المدينة أكبر مركز لوجستي للخدمات الإنسانية ومواد الإغاثة في العالم.

دعم الصين

وقال سفير الصين لدى دولة الإمارات ني جيان، الثلاثاء، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أعطى إشارات إيجابية للمجتمع الدولي مفادها بأن الصين والإمارات تتعاونان للتغلب على الصعوبات في السراء والضراء.

وأكد جيان أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع الماضي أسهم في التأكيد على ذلك.

وقال السفير الصيني -في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"- إن الاتصال الهاتفي عزز علاقات التضامن والتعاون بين الإمارات والصين.

وذكر أن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عرض دعم جهود الصين في السيطرة على الوباء منذ البداية".. مثنيا على دعم حكومة وشعب دولة الإمارات للصين عبر إرسال دفعات متعددة من الإمدادات الطبية، إضافة لإنارة برج خليفة لدعم ووهان والصين بشكل عام.