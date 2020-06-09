شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات رمز الإنسانية في زمن كورونا.. 800 طن مساعدات طبية وغذائية لمواجهة الفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 كشف الإعلامي جمال الحربي، اليوم، حجم هدايا الإمارات العربية المتحدة خلال أزمة فيروس كورونا.

Advertisements وقال في تغريدة عبر "تويتر"": "هدية الإمارات للعالم خلال أزمة كورونا حتى الآن: أكثر من 65 دولة في جميع قارات العالم. أكثر من 800 طن مساعدات طبية وغذائية. أكثر من 800 ألف مستفيد في قطاع الصحة". وأضاف: "مساعدات مستمر لمنظمة الصحة العالمية. مساعدات مستمرة لبرنامج الأغذية العالمي".

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