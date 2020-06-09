أردوغان: العمليات العسكرية في مدينة سرت ومحيطها «حساسة»

اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، بدور بلاده بالمعارك الدائرة في ليبيا، حين أكد أن عمليات السيطرة على مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية مستمرة، على حد تعبيره.

واعتبر أردوغان، خلال لقاء صحفي مع إحدى القنوات التركية، إن العمليات العسكرية في مدينة سرت ومحيطها "حساسة" لوجود آبار النفط هناك.

من جانب آخر، أكد الرئيس التركي أن بلاده تمتلك سفنا للتنقيب في البحر المتوسط والبحر الأسود، مشيرا إلى أن أنقرة لديها اتفاق مع حكومة الوفاق في ليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية.