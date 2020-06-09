شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الموقعون على تعديلات قانون مجلس النواب المقدم من "دعم مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسماء النواب الموقعين علي مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 عضوا، وذلك بعد الموافقة عليه اليوم فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؟

ويأتي في مقدمة الاسماء النائب محمد صلاح أبو هميله، النائب أحمد السجيني، النائب اشرف رشاد، النائب عاطف ناصر، النائب كريم درويش، النائب علاء عابد، النائب يحي عيسوي، النائب عماد سعد حمودة، النائب سامر التلاوي، النائب ياسر عمر، النائب محمد الحصبي، النائب أحمد نشأت، النائب جابر الطويقي، النائب صلاح شوقي، النائب أحمد أباظة، النائب حسن خليل.

ونصت مادة (1) المعدلة على أن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.