بها أثار تعذيب.. العثور على جثة شاب بقرية كرم عمران في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:



عثر الأهالي، اليوم الثلاثاء، على جثة هامدة لشاب مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، بناحية قرية كرم عمران التابعة لمركز قنا.

وتلقى اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا، بالعثور على جثة مجهولة، عليها أثار تعذيب وكدمات وكسور، بناحية قرية كرم عمران على طريق "قنا-الأقصر" الصحراوي السريع.



وأمر مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد ضبش لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجثة، وضبط الجناه.

وتحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.