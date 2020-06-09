الجريمة في 24 ساعة| شاب يذبح والده بالمنوفية.. وكواليس كشف شبكة العملات الافتراضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين موظف على يد والده الذي يعاني من مرض نفسي، وضبط شبكة العملات الافتراضية، ومصرع 9 أشخاص في حوادث متفرقة تنوعت ما بين غرق وحوادث طرق.

- أمن المنوفية يضبط شابًا ذبح والده في الباجور

ألقت مباحث مركز الباجور، تحت إشراف الرائد هيثم النطاط رئيس المباحث، القبض على شاب ذبح والده الموظف بهيئة النقل العام، في قرية سنجلف التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية.

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- كواليس مأمورية الأمن الوطني لكشف شبكة العملات الافتراضية (فيديو)

بداية كل نجاح أمني معلومة من مصادر سرية تقود رجال الشرطة لكشف أعمال مخالفة للقانون خلف أبواب مغلقة خاصة التي تتعلق بالاقتصاد القومي للبلاد، وهو ما تجلى بشكل واضح في "مأمورية بدر".

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- بمستندات مزورة.. ضبط مدير تخليص جمركي تورط في عمليات هجرة غير شرعية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص (مدير تخليص جمركي بإحدى الشركات) لضلوعه في عمليات هجرة غير شرعية باستخدام أوراق ومستندات رسمية وعرفية مزورة؛ لإثبات بيانات على غير الحقيقة للمهاجرين غير الشرعيين باعتبارهم من أصحاب المنشآت التجارية، لاستخراج جوازات سفر بذات المهنة وتسهيل استخراج تأشيرات من السفارات الأجنبية.

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- أمن دمياط ينقذ طفلين بعد حبسهما داخل شقة سكنية بمفردهما

تلقى مركز شرطة الزرقا بمديرية أمن دمياط، بلاغا من أحد المواطنين بوجود طفليه سن ( 3 – 4 سنوات ) داخل الشقة سكنه بمفردهما، وخشيته عليهما نظراً لغلق باب الشقة وعدم قدرته على الدخول إليهما لوجود المفاتيح بالداخل.

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- وفاة طفلة دهستها سيارة على طريق "شطا" بدمياط

توفيت طفلة في الخامسة من عمرها، بعد أن دهستها سيارة مسرعة على الطريق الساحلي المطل على قرية شطا في دمياط، بينما حاول الأطباء إسعافها خلال نقلها إلى المستشفى، لكنها كانت لفظت أنفاسها الأخيرة.

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- بالأسماء.. 4 مصابين في انقلاب سيارة بترعة في البحيرة

أصيب 4 أشخاص، في انقلاب سيارة داخل ترعة تقع بمحازاة الطريق الزراعي السريع، مركز إيتاى البارود في محافظة البحيرة.

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- مأساة على الطريق في الحوامدية: مصرع الزوجة ونجاة الزوج

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لقيت سيدة مصرعها، صدمتها سيارة ربع نقل بمركز الحوامدية جنوب الجيزة، اليوم الاثنين.

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- الجثة تحولت أشلاء.. قطار الصعيد يودي بحياة طفل في الحوامدية

لقي طفل مصرعه، صدمه قطار بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، أمس الاثنين.

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- رحلة أمن الجيزة للإيقاع بمروجي الـ"الأيس والبودر"

جهود متواصلة تبذلها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة؛ لفرض السيطرة الأمنية بشوارع الجيزة، والتصدي لمروجي المواد المخدرة؛ حرصا على حياة المواطنين لاسيما الشباب.

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- "داخل زير مياه".. غرق طفل في منزله بسوهاج

لقي طفل مصرعه غرقًا، داخل زير مياه أثناء لهوه بالمنزل دائرة مركز ساقلتة، بمحافظة سوهاج.

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- غرق مريض عقليًا أثناء استحمامه في ترعة بسوهاج

لقي مريض عقليًا مصرعه، اليوم الاثنين، أثناء استحمامه في ترعة دائرة مركز طهطا، بمحافظة سوهاج.

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- مصرع طفل غرقًا في ترعة كوم سخين بقنا

لقي طفل مصرعه، غرقًا في ترعة كوم سخين بقرية الحراجية، التابعة لمركز قوص جنوبي محافظة قنا.

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- مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب شخصين آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، في حادث تصادم على طريق "طهطا - الطليحات"، دائرة مركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

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