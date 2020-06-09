كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الولايات المتحدة تسجل أدنى حصيلة يومية للوفيات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت الولايات المتحدة 450 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لأحدث حصيلة نقلتها يوم الاثنين جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وهي أدنى حصيلة إجمالية منذ حوالي شهرين.

ويبقى من المنتظر ملاحظة ما إذا كان انخفاض الأعداد سيستمر في الأيام القادمة، حيث تميل البيانات التي جمعتها الجامعة الأمريكية إلى الانخفاض مع انتهاء عطلة نهاية الأسبوع.

كانت الولايات المتحدة قد بدأت في تجاوز حاجز 500 حالة وفاة يومية فيروس كورونا في أواخر شهر مارس، حتى سجلت أكثر من 3 آلاف حالة وفاة خلال 24 ساعة في منتصف شهر أبريل.

Advertisements

وخلال الأسبوعين الماضيين، انخفضت التقارير اليومية بشكل منتظم إلى أقل من ألف حالة وفاة بفيروس كورونا.

ولكن، لا تزال الولايات المتحدة تسجل نحو 20 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس يومياً، وتسعى جاهدةً إلى تراجع هذا المنحنى من الإصابات الجديدة.

وتعد الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررًا من الوباء، من حيث عدد الوفيات وعدد الحالات التي تم التشخيص بإصابتها بالفيروس.

ولكن مقارنةً بعدد السكان، فإن العديد من الدول الأوروبية – من بينها فرنسا وإيطاليا واسبانيا، لديها عدد وفيات أكثر من الولايات المتحدة.