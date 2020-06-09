حالة الطقس: أجواء حارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، وتبقى الأجواء حارة بوجه عام في مختلف المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ومنعشة في الجبال، ودافئة إلى معتدلة في المناطق المنخفضة والساحلية، وتكون الرياح شمالية غربية.

كما يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، في يوم الأربعاء، وتكون الأجواء حارة نسبياً إلى حارة بوجه عام في مختلف المناطق.

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وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ومنعشة في الجبال، ودافئة إلى معتدلة في المناطق المنخفضة والساحلية، وتكون الرياح شمالية غربية.

وفي يوم الخميس، لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام في مختلف المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ومنعشة في الجبال، ودافئة الى معتدلة في المناطق المنخفضة والساحلية، وتكون الرياح شمالية غربية.