شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. "اقتصادية البرلمان" تناقش اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا الخميس المُقبل، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى.

وكان صندوق النقد الدولى، قد أعلن أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر، بشأن قرض استعداد ائتمانى بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام لمساعدة مصر على التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية.

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وقال الصندوق إن الاتفاق، الذى يجب وضع المجلس التنفيذى للصندوق اللمسات النهائية عليه، سيحمى مكاسب اقتصادية حققتها مصر فى السنوات الثلاثة الأخيرة ويضع البلاد على أساس قوى لاستمرار التعافى.