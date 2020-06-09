شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أسترالية تكشف سبب التحيز ضد السكان الأصليين والان نبدء بالتفاصيل

كشفت دراسة استقصائية اليوم الثلاثاء، أن ثلاثة من كل أربعة أستراليين ينحازون عرقيا ضد السكان الأصليين.

وأفادت نتائج الدراسة الصادرة عن الجامعة الوطنية الاسترالية أنه بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو الوظيفة أو الدين أو المستوى التعليمي أو الميول السياسية أو الدخل، فإن غالبية الاستراليين لديهم "وجهة نظر سلبية".

وأوضحت أن هذا التحيز الضمني أو اللاشعوري "يمكن أن يؤدي إلى عنصرية واسعة النطاق".

وشملت الدراسة أكثر من 11 ألف أسترالي على مدار 10 سنوات باستخدام اختبار الارتباط الضمني، بمبادرة مشتركة من جامعات من بينها جامعة هارفارد وييل وجامعة سيدني.