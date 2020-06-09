شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تسجل نحو 3000 إصابة من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

كشفت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أن البلاد سجلت 2999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الاثنين ليصل إجمالي الإصابات إلى 120102. وبلغ إجمالي الوفيات 14053، صعودا من 13699 يوم الأحد.

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