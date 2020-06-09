شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"نقل البرلمان": نتوقع تراجع لإيرادات قطاع النقل خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أن يكون هناك تراجع للإيرادات المتوقعة لقطاع النقل بشكل شبه كلى الفترة الزمنية المقبلة تأثرا بأزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن قطاع النقل من أكثر القطاعات الخدمية التي تؤثر وتتأثر بالأزمات العالمية والمحلية، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعديد من القطاعات المعنية بتقديم السلع والخدمات لجموع المواطنين.

وقال، إن أى تغيير ولو بسيط في حركة التجارة والتبادل لهذه السلع والخدمات ينعكس إيجابا أو سلباً على قطاع النقل وهو ما سيجعلها تتأثر بشدة بالتغييرات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية الحالية، وهو أمر لا يخص قطاع النقل وحدة بل أنه من المتوقع أن تسجل أغلب الدول تراجعا مهولا في معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي لديها وهو ما ينذر بحدوث أزمة كساد عالمية قد تتخطى في تأثيراتها ما خلفته أزمة الكساد الكبير الذى وقع في بدايات القرن الماضي".

وشدد، على أن جميع دول العالم قامت بوضع خطط للتعايش مع استمرار وجود هذا الفيروس في مجتمعاتها، وذلك لمحاولة التقليل من التبعات الاقتصادية المؤلمة للإغلاق والحظر الذى لجأت إليه اغلب دول العالم لمنع تفشى هذا المرض، كما أن الكثير من خبراء الاقتصاد أكدوا أن حركة التجارة العالمية سوف تشهد تقلبات جذرية في السنوات المقبلة الأمر الذى من المتوقع معه أن يتغير ميزان القوى التجاري والاقتصادي العالمي، مؤكدا أن مصر لولا ما شهدته في الفترة الأخيرة من جرأة وحكمة للقيادة السياسية فى الإصرار على تبنى برامج شاملة ومتكاملة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، كانت ستعانى في كوارث وأزمات لم تكن تستطيع اى دولة تحملها في ظل انتشار هذا الوباء العالمي، ولكن ما شهدته البلاد في الآونة الأخيرة من إصلاحات اقتصادية حقيقة ساهمت فى امتصاص الأزمة .

واعتبر رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن المرحلة الراهنة تتطلب الخطى نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات وسبل الإدارة الرقمية والاليكترونى بشكل كامل دون تدخل بشرى فى تسيير وتشغيل مرافق النقل العامة بداية من الموانئ البحرية والمنافذ البرية و مرورا بالنقل عبر السكك الحديدية ومترو الإنفاق، ووصولا إلى وسائل النقل الجماعي البرى بكل صوره، مطالبا وزارة النقل بأجهزتها المختلفة بتقديم خطة واضحة متكاملة وعاجلة لاستخدام التكنولوجيا الرقمية والإدارة الاليكترونية لكافة مرافق النقل وذلك باستخدام احدث النظم التقنية المطبقة فى العالم .