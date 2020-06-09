وسط زحام من الأهالي.. فض حفل زفاف في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:
فضت الوحدة المحلية لقرية سريوة التابعة لمركز بيلا في كفرالشيخ، حفل زفاف بقرية الرواد، لمخالفة تطبيق الإجراءت الاحترازية، وعدم تفعيل التباعد الاجتماعي.
وقال أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الثلاثاء، إنه تم رصد حفل زفاف بإحدى توابع قرية سريوة، وحالة من الازدحام من أهالي القرية والقرى المجاورة.
وأضاف رئيس مركز ومدينة بيلا، أن رئيس الوحدة المحلية للقرية، توجه إلى مكان الزفاف وألغاه مباشرة، واتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
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